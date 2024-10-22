ارتفاع أسعار النفط مع تراجُع آمال وقف إطلاق النار في المنطقة

ارتفعت أسعار النفط اليوم للجلسة الثانية على التوالي مدفوعةً بتراجع التوقعات حول وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، واستمرار المخاوف بشأن شُح المعروض العالمي.
وبحسب "سكاي نيوز"، فقد صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.6%؛ لتصل إلى 76.23 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.8%؛ لتبلغ 72.54 دولار للبرميل.
وبالرغم من الجهود الدبلوماسية بقيادة وزير الخارجية الأمريكي، تستمر الأسواق في التركيز على التوازن بين العرض والطلب العالمي، مع تقييم تأثير التحفيز الاقتصادي الصيني على الطلب المستقبلي للوقود.