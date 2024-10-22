ارتفاع أسعار النفط مع تراجُع آمال وقف إطلاق النار في المنطقة

وبالرغم من الجهود الدبلوماسية بقيادة وزير الخارجية الأمريكي، تستمر الأسواق في التركيز على التوازن بين العرض والطلب العالمي، مع تقييم تأثير التحفيز الاقتصادي الصيني على الطلب المستقبلي للوقود.