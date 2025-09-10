مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (10498.04) نقطة

وكانت أسهم شركات رتال، وأماك، وملاذ للتأمين، وجدوى ريت السعودية، وبي اس اف، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات العبيكان للزجاج، وثمار، ومحطة البناء، ودار المعدات، وسناد القابضة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (2.94%) و(6.07%)، فيما كانت أسهم شركات الماجدية، وشمس، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، والأندية للرياضة، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الماجدية، وأرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، واس تي سي، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.