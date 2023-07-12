أسعار النفط ترتفع إلى 80 دولارًا للبرميل بفعل بيانات التضخم الإيجابية بأمريكا

ارتفعت أسعار النفط أمس الأربعاء عند التسوية؛ ليسجل خام برنت 80 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ مايو بعدما عززت بيانات التضخم في الولايات المتحدة الآمال في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ربما يرفع أسعار الفائدة مرات أقل مستقبلاً.
وتفصيلاً، أظهرت بيانات صادرة أمس الأربعاء أن أسعار المستهلكين الأمريكيين ارتفعت بشكل طفيف في شهر يونيو مسجلة أقل زيادة سنوية في أكثر من عامين.
وتتوقع الأسواق رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، ولكن المتعاملين في النفط يأملون أن تكون هذه المرة هي الأخيرة.
ومن شأن رفع أسعار الفائدة إبطاء النمو الاقتصادي، وتقليص حجم الطلب على النفط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتًا أو 0.9 في المئة إلى 80.11 دولار للبرميل عند التسوية، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 92 سنتًا أو 1.2 في المئة إلى 75.75 دولار للبرميل.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن من المنتظر أن تشهد سوق النفط شحًّا في المعروض خلال النصف الثاني من 2023؛ وعزت ذلك لقوة الطلب من الصين والدول النامية، إلى جانب تخفيضات الإمدادات التي أعلنتها السعودية وروسيا ودول أخرى في الفترة الماضية.
ومن المرتقب صدور توقعات جديدة من الوكالة هذا الأسبوع.
وتعهدت السعودية الأسبوع الماضي بتمديد خفض للإنتاج بواقع مليون دولار للبرميل في أغسطس، بينما ستقلص روسيا الصادرات بواقع 500 ألف برميل يوميًّا.