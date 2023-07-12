أسعار النفط ترتفع إلى 80 دولارًا للبرميل بفعل بيانات التضخم الإيجابية بأمريكا

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتًا أو 0.9 في المئة إلى 80.11 دولار للبرميل عند التسوية، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 92 سنتًا أو 1.2 في المئة إلى 75.75 دولار للبرميل.