"النقد الدولي" يتوقع أن يجني مصدرو النفط بالمنطقة وآسيا الوسطى تريليون دولار في 5 سنوات

ورجح أن يصل متوسط فائض الحساب الجاري لدول الخليج إلى ما يقرب من 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، أي ضعف مستوى العام الماضي تقريباً، على أن يصل إلى 7.8 في المئة في عام 2023.