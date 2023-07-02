السعودية تشارك في أعمال قمة المجموعة الرسمية للشركات الناشئة في مجموعة العشرين Startup20 غدًا

وتعد مشاركة السعودية في هذه المجموعة مرتبطة بأهداف رؤية السعودية 2030، وذلك من خلال محور اقتصاد مزدهر، وتنمية تنويع الاقتصاد، وتعميق اندماج الاقتصاد السعودي في المنظومة الإقليمية والعالمية عبر برنامج التحول الوطني، الذي يعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية مع الشركاء العالميين، وتطوير العلاقات الاقتصادية الإقليمية، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، إضافة إلى دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز ريادتها عالميًّا، وتطوير الشركات المحلية الواعدة إلى شركات رائدة إقليميًّا وعالميًّا، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، واستقطاب المواهب العالمية المناسبة بفاعلية.