شركات صحية كندية تبدأ فتح مكاتب إقليمية بالمملكة

عُقد يوم أمس الأحد بمقر اتحاد الغرف السعودية ملتقى الشركات الكندية المتخصصة في مجال الرعاية الصحية، بمشاركة أكثر من 26 شركة كندية، وبحضور رئيس الاتحاد حسن بن معجب الحويزي، وسفير كندا لدى المملكة جان فيليب لينتو.

أعلنت ثلاث شركات كندية عن بدء إجراءات فتح مكاتب إقليمية لها في المملكة، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يوفرها القطاع الصحي السعودي.

أشاد رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي خلال كلمته بتطور العلاقات السعودية الكندية وتأسيس مجلس الأعمال السعودي الكندي المشترك وتفعيل أعماله ليصبح منصة لرجال الأعمال السعوديين والكنديين للتعريف والترويج لأنشطتهم وإقامة شراكات تجارية.

من جانبه، ثمّن سفير كندا لدى المملكة جان فيليب لينتو جهود إحياء العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى اهتمام الشركات الصحية الكندية بالاستثمار في المملكة والتعاون القائم في القطاع، حيث يتلقى العديد من الأطباء السعوديين التعليم والتدريب في كندا.

في السياق ذاته، أشار رئيس مجلس الأعمال السعودي الكندي إلى أن رؤية 2030 تهدف إلى تحويل القطاع الصحي ليصبح أكثر شمولية وتكاملاً، حيث يُتوقع أن يصل حجم الفرص الاستثمارية في القطاع إلى 330 مليار ريال بحلول عام 2030. ودعا إلى إقامة شراكات بين البلدين لتعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي.