مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12023 نقطة

وكانت أسهم شركات: بروج للتأمين، والبحر الأحمر، والباحة، والإعادة السعودية، والشرقية للتنمية، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: إسمنت الرياض، والتعاونية، وأنابيب، والمراعي، ونسيج الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و4.30%.