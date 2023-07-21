أسعار الذهب تنخفض بعد ارتفاع الدولار لأعلى مستوى خلال أسبوع

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع، بعدما جدّدت بيانات إيجابية لتقرير الوظائف الأسبوعي في الولايات المتحدة، حالة الضبابية بشأن ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيوقف رفع أسعار الفائدة بعد زيادة متوقعة الأسبوع المقبل.