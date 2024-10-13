نائب وزير الصناعة: إمكانات السوق السعودي جاذبة لكل المستثمرين حول العالم

وأكد أن أهداف رؤية 2030 طموحة جدًّا، وتحقيقها ليس بالصعب، وأن الطموح لا يتوقف؛ لأن أغلب العارضين سابقًا يعرض منتجاته التي تُصنع خارج السعودية، والآن مع وجود قوة السوق والنمو هناك العديد من العارضين عنده تفكير جدي للانتقال للتصنيع في السعودية، ليس فقط للطلب المحلي لكن أيضًا للاستفادة من الكثير من البرامج التي تقدمها الحكومة ووزارة الصناعة ومنظومتها للوصول للأسواق الخارجية.