حدث تاريخي لقطاع الأصول المشفرة.. أمريكا توافق على صناديق بتكوين المتداولة بالبورصة

من جهته، قال غاري غينسلر رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، في بيان: "بينما وافقنا على إدراج وتداول صناديق البتكوين في البورصة اليوم، إلا أننا لم نوافق على العملة المشفرة أو نؤيدها" ... يجب على المستثمرين أن يظلوا حذرين بشأن المخاطر التي لا تعد ولا تحصى المرتبطة بالبيتكوين والمنتجات التي ترتبط قيمتها بالعملات المشفرة".