"الصناعة" تنظم ورشة وزيارات حقلية للشركات الدولية والمحلية للمنافسة على "محدد" "الردينية"

من جانبه، قال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح: ورشة العمل والزيارات الحقلية تأتي بعد الإعلان عن الشركات المؤهلة للمنافسة على رخصتي الكشف لموقع "محدد" و"الردينية" التعدينيين، وهي: شركة أفريكان رينبو للمعادن المحدودة، وشركة ألارا السعودية فينشرز، وشركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك"، وشركة باريك قولد، وشركة إي آر جي العربية المحدودة، وشركة موشيكوريسورسيس، وشركة التعدين العربية السعودية "معادن"، وشركة يالمادين المحدودة، وشركة فيدانتا ليميتد، وتحالف شركة عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده "أرتار"، وشركة الذهب والمعادن المحدودة، وتحالف شركة عجلان وإخوانه للتعدين، وشركة نورين للتعدين، وشركة بانورو مانيرلز ليميتد، وتحالف رويال رود و شركة إم إس بي القابضة.