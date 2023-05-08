"الصناعة" تنظم ورشة وزيارات حقلية للشركات الدولية والمحلية للمنافسة على "محدد" "الردينية"

نظمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ورشة عمل وزيارات حقلية للمواقع التعدينية المطروحة للمنافسة لكل من الشركات الدولية والمحلية المؤهلة للمنافسة على رخص الكشف لموقعي "محدد" و"الردينية"؛ بهدف شرح الخطوات المقبلة من المنافسة وإتاحة الفرصة للمتنافسين للوقوف على المواقع، والتعرف على خصائصها الجيولوجية قبيل مرحلة تقديم العروض، والتي تنتهي في نهاية شهر مايو الحالي.
وشهد الحضور في الورشة مشاركة المتنافسين المؤهلين على رخصتي كشف موقع "محدد" و"الردينية"؛ بهدف تقديم نبذة عن نظام الاستثمار التعديني في المملكة وذكر أبرز التحديثات على اللائحة التنفيذية، واستعراض الخدمات والحوافز المقدمة من منظومة الصناعة والثروة المعدنية.
وتضمنت الورشة مشاركة وزارة الاستثمار وصندوق التنمية الصناعي لتقديم جميع الخدمات إلى المستثمرين.
وافتتح الورشة وكيل الوزارة للتطوير التعديني المهندس تركي بن عبدالرحمن البابطين، حيث أوضح أنّ وجود عدد من الشركات الجديدة في المنافسة دليل على الاهتمام المتزايد بالموارد التعدينية في المملكة، والتي تقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال مما يسهم في أن تكون المملكة لاعباً رئيسياً في قطاع التعدين محليًا وعالميًا؛ تماشيًا مع رؤية السعودية 2030 والتي تهدف إلى أن يصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.
وذكر البابطين أنّ المملكة ملتزمة بالعمل مع شركائها؛ لضمان نجاحهم وتشجيعهم على الاستثمار في المملكة.
وزار ممثلو الشركات كلًا من موقعي "محدد" و"الردينية" التعدينيين بالتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية، حيث جرى تعريف المتنافسين بالمواقع والخصائص الجيولوجية وشرح المعلومات الفنية للمواقع.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح: ورشة العمل والزيارات الحقلية تأتي بعد الإعلان عن الشركات المؤهلة للمنافسة على رخصتي الكشف لموقع "محدد" و"الردينية" التعدينيين، وهي: شركة أفريكان رينبو للمعادن المحدودة، وشركة ألارا السعودية فينشرز، وشركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك"، وشركة باريك قولد، وشركة إي آر جي العربية المحدودة، وشركة موشيكوريسورسيس، وشركة التعدين العربية السعودية "معادن"، وشركة يالمادين المحدودة، وشركة فيدانتا ليميتد، وتحالف شركة عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده "أرتار"، وشركة الذهب والمعادن المحدودة، وتحالف شركة عجلان وإخوانه للتعدين، وشركة نورين للتعدين، وشركة بانورو مانيرلز ليميتد، وتحالف رويال رود و شركة إم إس بي القابضة.
ويقع موقع "محدد" التعديني في منطقة عسير، ويغطي مساحة تقدر بأكثر من 139 كم2، ويبعد حوالي 456 كم2 من ميناء جازان الصناعي، ويشتمل على رواسب معدنية من خامات النحاس، والزنك، والذهب، والرصاص، فيما يقع موقع الردينية في منطقة الرياض على مساحة تقدر بأكثر من 75 كيلومترًا مربعًا، ويشتمل على رواسب معدنية من خام الزنك والفضة.
ويتوقع أن تعلن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن الشركات الفائزة في هاتين المنافستين خلال شهر يونيو المقبل، حيث سيتعين على المتنافسين المؤهلين في المرحلة المقبلة تقديم برامج العمل والقدرة الفنية وتقديم خطة آثار بيئية واجتماعية تشمل نسب التوظيف والشراء المحلي من المناطق المجاورة للمواقع بما يسهم في نمو هذه المناطق.
وأوضحت الوزارة أنّ المجال مازال مفتوحاً للتقديم على المنافسات الثلاث لرخص الكشف على مواقع أم حديد وبئر عمق وجبل صهايبة، ومن المخطط إعلان أسماء المتنافسين المؤهلين في منتصف شهر مايو الحالي.