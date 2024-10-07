الذهب ينخفض مع تزايد توقعات خفض أصغر للفائدة الأمريكية بعد بيانات الوظائف

تراجعت أسعار الذهب، اليوم، مع تزايد التوقعات على خفضٍ أقل لأسعار الفائدة الأمريكية في نوفمبر بعد بياناتٍ قوية للوظائف، بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعياً لمزيدٍ من المؤشرات.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 %، إلى 2647.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:32 بتوقيت جرينتش، وظلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب دون تغييرٍ عند 2667.10 دولار.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 %، إلى 32.11 دولار، وخسر البلاتين 0.4 %، إلى 983.67 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.6 % إلى 1017.63 دولار.