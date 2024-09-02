وزير السياحة يشهد توقيع اتفاقية بين برنامج الربط الجوي وطيران "فيرجن أتلانتيك" البريطانية

شهد وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، توقيع برنامج الربط الجوي اتفاقية تعاون مع خطوط "فيرجن أتلانتيك" الجوية, وذلك في مقر الوزارة اليوم.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الربط الجوي بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة من خلال إطلاق مسار مباشر يربط الرياض ولندن، مما يسهل الوصول إلى مختلف مدن المملكة بمعدل رحلة يومية بين مطاري لندن هيثرو ومطار الملك خالد الدولي في الرياض، ابتداءً في شهر مارس المقبل، بواسطة طائرات من طراز إيرباص "A330".
ويمثل دخول شركة "فيرجن أتلانتيك" إلى السوق السعودي شركة الطيران العاشرة التي تتعاون مع برنامج الربط الجوي (ACP) منذ بداية العام، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الربط الجوي في المملكة العربية السعودية.
وقال المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان: "سيعزز دخول "فيرجن أتلانتيك" برحلات بين مطار لندن هيثرو والرياض من الربط الجوي ويدعم نمو السياحة الدولية الوافدة إلى المملكة العربية السعودية من المملكة المتحدة وشبكة فيرجن أتلانتيك في أمريكا الشمالية، مبيناً أن فيرجن أتلانتيك ستعزز الربط الجوي جنباً إلى جنب مع الناقل الوطني الخطوط الجوية السعودية، بين الرياض ولندن والوجهات الأخرى في الشبكة، متطلعاً إلى تعزيز الشراكة مع فيرجن أتلانتيك في السنوات القادمة ومواصلة تطوير الربط الجوي إلى المملكة العربية السعودية."
يذكر أن برنامج الربط الجوي يستهدف زيادة النمو السياحي في المملكة، من خلال تعزيز الربط الجوي بين المملكة ودول العالم، عبر تطوير المسارات الجوية الحالية والمحتملة، وربط المملكة بوجهاتٍ جديدة عالمية، ويعمل برنامج الربط الجوي بصفته المُمكّن التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للسياحة، والإستراتيجية الوطنية للطيران، على تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاعين العام والخاص في منظومتيّ السياحة والطيران، لتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية رائدة عالمياً في مجال الربط الجوي السياحي.