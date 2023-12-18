وفق خطتها الاستثمارية.. المدينة الصناعية الأولى بعسير تحقق إشغالًا تخطى 95% بنهاية 2023

وتتميز المدينة الصناعية الأولى بعسير البالغ مساحتها 2,7 مليون متر مربع بوفرة الخدمات والمنتجات الصناعية، وخطط التطوير المتكاملة التي جعلت منها مقصدًا للكثير من الشركات الوطنية والعالمية لبدء مشاريعهم، حيث تضم المدينة 178 عقدًا صناعيًا واستثماريًا ولوجستيًا بحجم استثمارات يصل إلى 2 مليار ريال، ويبلغ عدد العاملين فيها نحو 31,106 موظفين.