المؤسّسة الإسلامية توقّع اتفاقية لدعم تنمية القطاع الخاص في أوزبكستان

وأوضح "سنبل" أن الاتفاقية لعبت دورًا أساسيًّا في دعم تنمية القطاع الخاص في أوزبكستان، مشيرًا إلى مساهمة بنك الائتمان الأصغر في دفع النمو الاقتصادي لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورًا حاسمًا في نمو البلاد وتطورها، إضافة إلى تعزيز عمل التمويل الإسلامي في البلدان الأعضاء، وفي جميع أنحاء العالم.