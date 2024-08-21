مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12187 نقطة

وكانت أسهم شركات: البحر الأحمر، وشمس، وزجاج، وسابتكو، وتالكو؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: سينومي ريتيل، وأبو معطي، والوطنية، وأليانز إس إف، وأمانة للتأمين؛ الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.10% و3.41%.