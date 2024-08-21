مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12187 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 83.62 نقطة ليقفل عند مستوى 12187.44 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.9 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 404 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 127 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 97 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: البحر الأحمر، وشمس، وزجاج، وسابتكو، وتالكو؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: سينومي ريتيل، وأبو معطي، والوطنية، وأليانز إس إف، وأمانة للتأمين؛ الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.10% و3.41%.
وكانت أسهم شركات: شمس، وأرامكو السعودية، والإنماء، وأنعام القابضة، وصدر؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، والأهلي، وسابك؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم منخفضًا 30.28 نقطة ليقفل عند مستوى 25960.34 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 36 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.