الأكاديمية المالية تطلق برنامج "قادة المستقبل المالي"

أعلنت الأكاديمية المالية انطلاق أعمال الدفعة الأولى من برنامج "قادة المستقبل المالي"، الذي يعد البرنامج الأول من نوعه على مستوى المملكة لاستشراف المستقبل المالي، وإعداد وتطوير قادة المستقبل المالي في المملكة، بما يتواءم مع التوجهات المستقبلية وبرنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030.