بيانات صينية تبعث على التفاؤل.. النفط يحفظ مكاسبه والعقود الآجلة 82.8 دولاراً

استقرت أسعار النفط، الخميس، وحافظت على المكاسب التي حققتها الليلة الماضية بعد بيانات تجارية صينية تبعث على التفاؤل، وبيانات أمريكية أظهرت زيادة أقل من المتوقع في مخزونات الخام وسحب كبير من مخزونات الوقود؛ إلا أن التوقعات باحتمال تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة حدت من المكاسب.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات إلى 82.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:36 بتوقيت غرينتش، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي سبعة سنتات إلى 79.06 دولار للبرميل، وذلك بعد بيانات أظهرت نمو الواردات والصادرات الصينية بما يفوق التوقعات.
وقالت تينا تينج المحللة المستقلة المقيمة في "أوكلاند": "بيانات الميزان التجاري الصيني توفر مؤشرا إيجابيا لتوقعات الطلب في سوق النفط"، ولكنها أشارت إلى أن حالة من الإحجام عن المخاطرة سيطرت على الأسواق المالية مع تراجع الأسهم في وول ستريت.
وأظهرت بيانات الجمارك الصينية، الخميس، أن أكبر مستورد للخام في العالم سجل زيادة نسبتها 5.1 بالمائة في وارداته في أول شهرين من 2024 على أساس سنوي إلى نحو 10.74 مليون برميل يوميا، بعدما زادت شركات التكرير مشترياتها من الخام لتلبية مبيعات الوقود خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.
وتشير البيانات التجارية للصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى تحسن التجارة العالمية وتعطي إشارة مشجعة لواضعي السياسات بعد التباطؤ الذي طال أمده في قطاع التصنيع وشكل عبئا على الاقتصاد.
وارتفع خاما برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو واحد بالمائة أمس الأربعاء، بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع السادس على التوالي.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، أن التقدم المستمر بشأن التضخم "ليس مضموناً"، على الرغم من أن المركزي الأمريكي لا يزال يتوقع خفض سعر الفائدة القياسي هذا العام.