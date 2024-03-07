بيانات صينية تبعث على التفاؤل.. النفط يحفظ مكاسبه والعقود الآجلة 82.8 دولاراً

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية، الخميس، أن أكبر مستورد للخام في العالم سجل زيادة نسبتها 5.1 بالمائة في وارداته في أول شهرين من 2024 على أساس سنوي إلى نحو 10.74 مليون برميل يوميا، بعدما زادت شركات التكرير مشترياتها من الخام لتلبية مبيعات الوقود خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.