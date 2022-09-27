رئيسة "التجارة العالمية" تحذر: مقبلون على "ركود عالمي"

وأردفت: "نحن في منتصف مراجعة توقعاتنا الآن لكنها لا تبدو واعدة للغاية، كل المؤشرات تشير إلى أرقام في اتجاه النزول، بشكل عام تبدو التوقعات قاتمة، ولكن لا يمكن إعطاء تقديرات دقيقة.