رئيسة "التجارة العالمية" تحذر: مقبلون على "ركود عالمي"

حذرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا، الثلاثاء، من أن العالم سيشهد موجة "ركود عالمي" بينما يواجه "أزمات متعددة".
وقالت أوكونجو إيويالا أثناء افتتاح المنتدى العام السنوي للمنظمة في جنيف: التوقعات كانت تشير من قبل إلى "انتعاش في مرحلة ما بعد الوباء".
وأضافت وفق وكالة "رويترز": "علينا الآن أن نواجه بوادر ركود قادم" مشددة على أنه "ركود عالمي".
وفي مقابلة مع الوكالة، قالت أكونجو إيويالا إنها تتوقع انخفاض توقعات التجارة العالمية لعام 2022 عن النسبة الحالية البالغة ثلاثة بالمئة، لأسباب من بينها الحرب الروسية الأوكرانية وأزمتي الغذاء والطاقة الناجمتين عنها.
وأردفت: "نحن في منتصف مراجعة توقعاتنا الآن لكنها لا تبدو واعدة للغاية، كل المؤشرات تشير إلى أرقام في اتجاه النزول، بشكل عام تبدو التوقعات قاتمة، ولكن لا يمكن إعطاء تقديرات دقيقة.
يشار إلى أن منظمة التجارة العالمية قد خفضت توقعاتها لنمو التجارة العالمية هذا العام في أبريل إلى ثلاثة بالمئة من 4.7 بالمئة. وتوقعت تسجيل نمو بنسبة 3.4 بالمئة في عام 2023.
وخلال كلمتها بالمنتدى، شددت رئيسة منظمة التجارة العالمية على أن الوضع "صعب جدًا"، إذ يواجه العالم "أزمات متعددة" ذكرت منها انعدام الأمن والصدمات المناخية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهي برأيها "صدمات خارجية متزامنة" تضع العالم في موقع هشّ.
وتابعت: "علينا التفكير في ما يترتب علينا القيام به، في السياسات الواجب اتباعها للعودة إلى النمو".
وأعربت عن قناعتها بأنه من المهم للغاية في المدى القريب معرفة "كيفية ضمان الأمن الغذائي" في العالم، مبدية قلقها حيال مسائل الوصول إلى الطاقة.