"موانئ": ارتفاع طنيات المناولة بالموانئ إلى "27,107,961" طنًّا في أبريل 2024م

وشهدت الحركة الملاحية انخفاضًا بنسبة 8.27%، لتصل إلى 910 سفن، مقارنة بـ992 سفينة عام 2023م، كما سجلت أعداد الركاب انخفاضًا بنسبة 35.85%، لتصل إلى 55,277 راكبًا، مقارنة بـ86,175 راكبًا العام الماضي، كما انخفضت أعداد السيارات بنسبة 30.55%، لتصل إلى 69,788 سيارة، مقارنة بـ100,480 سيارة عام 2023م.