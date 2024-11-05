أكثر من 8.9 ملايين راكب عبر قطارات المملكة في الربع الثالث من 2024

سجلت قطارات المملكة أرقامًا قياسية جديدة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2024م، حيث تم نقل (8,964,592) ملايين راكب عبر كافة قطارات المملكة، وبنسبة نمو بلغت ١8% عن الربع المماثل من العام الماضي 2023، متضمنة أحجام نقل ركاب القطارات داخل وبين المدن، حيث نقلت القطارات داخل المدن (6,072,813) راكبًا، في حين نقلت القطارات بين المدن (2,891,779) مسافرًا.