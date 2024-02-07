"صعود" أسعار النفط.. و"برنت" عند 78.97 دولار للبرميل

يأتي ذلك فيما يتابع المتعاملون من كثب الوضع في الشرق الأوسط، ولا سيما مع الحراك الدائر من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة، وكذلك فيما يتعلق بالهجمات التي يشنّها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر، والتي عطلت حركة المرور عبر قناة السويس التي يمر عبرها ما يقرب من 12% من تجارة النفط العالمية.