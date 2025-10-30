أسعار النفط تحافظ على معظم مكاسبها.. وبرنت عند 64.89 دولارًا

حافظت أسعار النفط على معظم مكاسبها من الجلسة الماضية في التعاملات المبكرة اليوم، بينما يترقب المستثمرون المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في وقت لاحق من اليوم أملًا في مؤشرات على انحسار التوتر الذي يخيم على توقعات النمو الاقتصادي.