نمو قياسي تجاوز 223%.. "وافي" يتيح أكثر من 358 ألف وحدة عقارية بالسوق

وأوضح الأمين العام للجنة البيع أو التأجير على الخارطة نايف بن نواف الشريف، أن رخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة شهدت نموًا بلغ 1200% خلال عام 2022 مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، حيث تم الترخيص لـــِ 2509 وحدات عقارية جديدة في جميع مدن المملكة ومناطقها، وأن نسبة نمو المشاريع المنجزة بلغت 650% مقارنة بعام 2019، حيث تم إنجاز واكتمال 3456 وحدة سكنية لعدد 30 مشروعًا موزعة على مناطق المملكة، حيث حظيت المنطقة الوسطى بالمرتبة الأولى بعدد 1,632 وحدة عقارية وجاءت المنطقة الشرقية ثانياً بـــــ 1,156 وحدة عقارية منجزة، أما المنطقة الشمالية فاكتمال 491 وحدة بينما أتت المنطقة الغربية بـــِ 177 وحدة عقارية منجزة بنظام البيع على الخارطة.