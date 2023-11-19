"السوق المالية": 300% ارتفاع قيمة ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق المالية في آخر 5 سنوات

وأوضح عبدالله بن غنام، وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، أن الهيئة تهدف إلى زيادة مشاركة المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية من خلال جهود عديدة بذلتها الهيئة خلال الفترة الماضية، من أبرزها السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدَّين، والموافقة على التعليمات الخاصة بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية، الذي يسهم في تسهيل إجراءات جذب الاستثمارات الأجنبية في سوق الصكوك وأدوات الدَّين المحلي، واعتماد مشروع القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية حديثًا؛ لتحقق تقاربًا كبيرًا بين متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية للمستثمرين الأجانب والمحليين وتسهيل إجراءات دخول المستثمرين الأجانب للسوق المالية السعودية، وإتاحتها بشكل أكبر في الفئات الاستثمارية الأخرى.