مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند 11051 نقطة

أما من حيث النشاط، فجاءت أسهم أمريكانا، وأرامكو السعودية، وباتك، ودرب السعودية، والكيميائية في صدارة الأكثر تداولًا من حيث الكمية، بينما تصدّرت أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، ومعادن، والإنماء قائمة الأسهم الأعلى من حيث قيمة التداول.