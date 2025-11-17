مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند 11051 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم عند مستوى 11051.13 نقطة، منخفضًا بـ1.48 نقطة، وذلك بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.9 مليارات ريال.
وبحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 185 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 152 شركة.
وتصدّرت أسهم شركات أسيج، وعناية، وسلامة، والمتحدة للتأمين، وثمار قائمة الأكثر ارتفاعًا، في حين كانت أسهم طباعة وتغليف، وجاهز، والمتقدمة، وأبو معطي، وجدوى ريت السعودية ضمن الأكثر انخفاضًا، وتراوحت نسب التغيير بين 9.95% صعودًا و5.02% هبوطًا.
أما من حيث النشاط، فجاءت أسهم أمريكانا، وأرامكو السعودية، وباتك، ودرب السعودية، والكيميائية في صدارة الأكثر تداولًا من حيث الكمية، بينما تصدّرت أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، ومعادن، والإنماء قائمة الأسهم الأعلى من حيث قيمة التداول.
من جانبه، أغلق مؤشر السوق الموازية (نمو) منخفضًا بـ44.15 نقطة، ليصل إلى مستوى 23905.87 نقاط، وسط تداولات بلغت قيمتها 37 مليون ريال، وبكمية تجاوزت 5 ملايين سهم.