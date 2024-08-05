من السندات إلى البتكوين.. هزة تراجعات بـ"أسواق المال" والفائدة الأمريكية تواعد خفضًا!

وفي سوق السندات، واصلت أسعار الفائدة الأمريكية التي تتحرك في الاتجاه المعاكس لأسعار السندات تراجعها، لتصل إلى 3.76% في الساعة 07:25 توقيت غرينتش، مقارنة مع 3.79% الجمعة للسندات التي يبلغ أجلها عشر سنوات، وهو ما يُظهر اهتمام المستثمرين بالتوجه إلى أصول توفر مزيدًا من الأمان مقارنة بالأسهم التي تعتبر أصولًا محفوفة بالمخاطر.