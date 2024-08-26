"آل حميد": المؤشر العام يستعيد 900 نقطة.. و"أرامكو" والقطاع المصرفي يحققان أداءً متميزاً

وأضاف "آل حميد" أن أداء سهم أرامكو كان متميزاً، حيث أعلنت الشركة عن توقعاتها بتوزيع أرباح تصل إلى 466 مليار ريال سعودي (124 مليار دولار) خلال عام 2024، مشيراً إلى أن الشركة قد حققت أداءً ثابتاً منذ بداية العام. وأشار إلى أن "أرامكو وزعت 96 هللة كأرباح ثابتة، وأعلنت عن اكتشافات نفطية جديدة في المنطقة الشرقية، مما ساهم في زيادة أرباحها في النصف الأول من العام لتصل إلى حوالي 56 مليار دولار (211 مليار ريال)".