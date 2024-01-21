سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12003 نقاط

وكانت أسهم شركات إم بي سي، وجمجوم فارما، وتكوين، وسال، وشمس الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسمنت الرياض، والحفر العربية، ورعاية، ومجموعة صافولا، والصقر للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و3.23%.