أعمال

الذهب يرتفع وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية

سبائك ذهب
سبائك ذهب
تم النشر في

ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، مدفوعة بالتفاؤل بشأن احتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة في ديسمبر.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنحو (0.2%) مسجلًا (4136.59) دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو (0.1%) إلى (4134) دولارًا.

وتتوقع الأسواق حاليًا بنسبة (84%) خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، مقارنة بنسبة (50%) فقط الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات سي.إم.ئي.

ويرتفع الذهب الذي لا يدر عائدًا في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org