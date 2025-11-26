الذهب يرتفع وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنحو (0.2%) مسجلًا (4136.59) دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو (0.1%) إلى (4134) دولارًا.