اجتماع يستعرض بيانات إنتاج البترول الخام لشهرَيْ يناير وفبراير 2024م

عُقد، اليوم، عبر الاتصال المرئي، الاجتماع الثالث والخمسون للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج.
واستعرضت اللجنة بيانات إنتاج البترول الخام لشهري يناير وفبراير من عام 2024م، منوهةً بالمستوى المرتفع من الالتزام، من جانب الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول من خارجها الأطراف في إعلان التعاون.
ورحبت اللجنة بتعهّد جمهورية العراق وجمهورية كازاخستان بتحقيق الامتثال الكامل والتعويض عن زيادة الإنتاج، كما رحبت اللجنة بإعلان روسيا الاتحادية أن تعديلاتها التطوعية، في الربع الثاني من عام 2024م، ستستند إلى حجم الإنتاج عوضاً عن حجم الصادرات.
وستقوم الدول المشاركة، التي تجاوز إنتاجها السقف المتفق عليه، خلال أشهر يناير وفبراير ومارس، من عام 2024م، بتقديم خططها التفصيلية للتعويض إلى الأمانة العامة لأوبك بحلول 30 أبريل 2024م.
وستواصل اللجنة مراقبة الالتزام بتعديلات الإنتاج، حسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، الذي انعقد في 4 يونيو 2023م، وكذلك تعديلات الإنتاج الإضافية التطوعية، التي أعلنها عدد من الدول الأعضاء في أوبك والدول المشاركة من خارجها، في أبريل 2023م، والتعديلات التي تلت ذلك في نوفمبر 2023م، وفبراير 2024م.
وستواصل اللجنة تقييم ظروف السوق بشكل دقيق، منوهةً، في ذلك، باستعداد الدول الأعضاء المشاركة في إعلان التعاون للتعامل مع مستجدات السوق، وجاهزيتها لاتخاذ تدابير إضافية، في أي وقت، مُستندةً، في هذا، إلى التماسك القوي بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها.
ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع الرابع والخمسون للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في 1 يونيو 2024م.