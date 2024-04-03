اجتماع يستعرض بيانات إنتاج البترول الخام لشهرَيْ يناير وفبراير 2024م

وستواصل اللجنة مراقبة الالتزام بتعديلات الإنتاج، حسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، الذي انعقد في 4 يونيو 2023م، وكذلك تعديلات الإنتاج الإضافية التطوعية، التي أعلنها عدد من الدول الأعضاء في أوبك والدول المشاركة من خارجها، في أبريل 2023م، والتعديلات التي تلت ذلك في نوفمبر 2023م، وفبراير 2024م.