سوق الأسهم اليوم .. 4 مليارات ريال تداولات و 290 ألف صفقة

وكانت أسهم شركات: تهامة، والوطنية، والمتقدمة، وأمريكانا، وبن داود الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: العربي، والاستثمار، ومدينة المعرفة، وجبل عمر، وساب، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 4.07 % و 4.03 %.