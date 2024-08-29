بعد جزيرة أمهات.. "الطيران المدني" تمنح "البحر الأحمر الدولية" ثاني رخصة مهبط مائي

وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في تصريح بهذه المناسبة، أن تسليم الرخصة يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة للإسهام في خلق بيئة جاذبة للاستثمار وتقديم سبل الدعم كافة، مؤكدًا أن الهيئة تتبنّى عدة مبادرات وبرامج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية ضمن مستهدفات استراتيجية القطاع المتوافقة مع رؤية السعودية 2030، ومن ضمنها مشاريع وجهة "البحر الأحمر" ومشاريع "نيوم"، إضافة إلى سعي الهيئة في الاستمرار بضمان أعلى مستويات السلامة والجودة في قطاع الطيران، وترسيخ الدور التنظيمي والرقابي للهيئة، وتحقيق الريادة الإقليمية.