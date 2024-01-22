"الصندوق العقاري" يوقّع اتفاقية نقل محفظة التمويلات المضمونة لـ "ضمانات"

وقّع صندوق التنمية العقارية، اليوم، نقل محفظة التمويلات المضمونة للجهات التمويلية إلى الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني "ضمانات" بالشراكة مع عددٍ من الجهات التمويلية، وذلك على هامش منتدى مستقبل العقار، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.