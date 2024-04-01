الذهب يلامس أعلى مستوى.. وصل إلى 2244.89 دولاراً للأوقية

واصلت أسعار الذهب تسجيل مستويات مرتفعة غير مسبوقة اليوم الاثنين بعد أن أظهرت أحدث البيانات تباطؤ وتيرة التضخم في الولايات المتحدة، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي يمكن أن يتبنى أول خفض لأسعار الفائدة في يونيو.
ووفقاً لرويترز بحلول الساعة 1224 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 2244.89 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 2262.19 دولاراً للأوقية في وقت سابق من الجلسة. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 % إلى 2265.60 دولاراً للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 25.06 دولارات للأوقية. ونزل البلاتين 0.8 % إلى 900.74 دولاراً للأوقية. وتراجع البلاديوم واحداً بالمئة إلى 1004.69 دولاراً.