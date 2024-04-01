الذهب يلامس أعلى مستوى.. وصل إلى 2244.89 دولاراً للأوقية

واصلت أسعار الذهب تسجيل مستويات مرتفعة غير مسبوقة اليوم الاثنين بعد أن أظهرت أحدث البيانات تباطؤ وتيرة التضخم في الولايات المتحدة، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي يمكن أن يتبنى أول خفض لأسعار الفائدة في يونيو.