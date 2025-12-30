أكثر من 220 مليون عملية نقاط بيع في أسبوع.. والإنفاق يتجاوز 13 مليار ريال

سجلت المملكة خلال الفترة من 21 إلى 27 ديسمبر 2025م أكثر من 220 مليون عملية عبر نقاط البيع، بلغت قيمتها الإجمالية 13.03 مليار ريال، مقارنة بـ12.49 مليار ريال خلال الأسبوع السابق، بحسب النشرة الأسبوعية للبنك المركزي السعودي.
وتوزعت العمليات على عدة قطاعات، أبرزها:
المطاعم والمقاهي: 54.19 مليون عملية بقيمة 1.57 مليار ريال
الأطعمة والمشروبات: 50.51 مليون عملية بقيمة 1.91 مليار ريال
النقل: 5.59 مليون عملية بقيمة 943.18 مليون ريال
الصحة: 8.98 مليون عملية بقيمة 776.02 مليون ريال
الملبوسات والإكسسوارات: 9.71 مليون عملية بقيمة 1.23 مليار ريال
الثقافة والترفيه: 3.70 مليون عملية بقيمة 322.81 مليون ريال
الفنادق: 730 ألف عملية بقيمة 372.27 مليون ريال
محطات الوقود: 16.69 مليون عملية بقيمة 918.88 مليون ريال
كما شملت القطاعات الأخرى التعليم، المجوهرات، الأجهزة الإلكترونية، مواد البناء، الاتصالات، الخدمات المهنية، وخدمات غسيل الملابس.
وعلى مستوى المدن، تصدرت الرياض القائمة بـ70.96 مليون عملية بقيمة 4.64 مليار ريال، تلتها جدة بـ26.21 مليون عملية بقيمة 1.78 مليار ريال، ثم الدمام بـ9.22 مليون عملية بقيمة 659.54 مليون ريال، فيما توزعت باقي العمليات على مدن المملكة الأخرى، من بينها مكة المكرمة، المدينة المنورة، الخبر، بريدة، تبوك، حائل، وأبها.
وتعكس هذه الأرقام استمرار النمو في النشاط الاقتصادي والاستهلاكي داخل المملكة، وتوسع استخدام التقنية في الدفع الإلكتروني.