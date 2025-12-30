أكثر من 220 مليون عملية نقاط بيع في أسبوع.. والإنفاق يتجاوز 13 مليار ريال

وعلى مستوى المدن، تصدرت الرياض القائمة بـ70.96 مليون عملية بقيمة 4.64 مليار ريال، تلتها جدة بـ26.21 مليون عملية بقيمة 1.78 مليار ريال، ثم الدمام بـ9.22 مليون عملية بقيمة 659.54 مليون ريال، فيما توزعت باقي العمليات على مدن المملكة الأخرى، من بينها مكة المكرمة، المدينة المنورة، الخبر، بريدة، تبوك، حائل، وأبها.