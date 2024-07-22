ارتفاع أسعار خام برنت 0.57 %.. 83.10 دولار للبرميل

ويعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة بخصوص أسعار الفائدة في 30 و31 يوليو، الذي يتوقع المستثمرون أن يُبقي البنك فيه على أسعار الفائدة، في حين يتطلعون لأي مؤشراتٍ على خفض الفائدة هذا العام.