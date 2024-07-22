ارتفاع أسعار خام برنت 0.57 %.. 83.10 دولار للبرميل

صعدت أسعار النفط في المعاملات المبكّرة، اليوم الإثنين، إذ يواصل المستثمرون ترقب مؤشرات على دورة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية من المتوقع أن تبدأ في سبتمبر.
وبحلول الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش، ارتفعت أسعار خام برنت 48 سنتاً أو 0.57 %، إلى 83.10 دولار للبرميل.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 42 سنتاً أو 0.52 %، إلى 80.55 دولار للبرميل.
ويعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة بخصوص أسعار الفائدة في 30 و31 يوليو، الذي يتوقع المستثمرون أن يُبقي البنك فيه على أسعار الفائدة، في حين يتطلعون لأي مؤشراتٍ على خفض الفائدة هذا العام.