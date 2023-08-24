بمشاركة 450 شركة محلية ودولية.. انطلاق مؤتمر "سيملس السعودية 2023" في سبتمبر

وتأتي الشراكة الاستراتيجية من "المدفوعات السعودية" انطلاقًا من مكانة المملكة الريادية في القطاع المالي إقليميًّا ودوليًّا، وتأكيدًا على ما تقوم به من أدوار محورية لمواكبة جهود البنك المركزي السعودي (ساما) بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو التحول الرقمي بالقطاع المالي.