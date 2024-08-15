أعمال
"الإحصاء": استقرار معدلات التضخم عند 1.5% وارتفاع "إيجارات المساكن إلى 11.1% خلال يوليو
كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن أن معدل التضخم السنوي في السعودية بلغ 1.5% خلال شهر يوليو من عام 2024م، مقارنة بشهر يوليو 2023م، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.3%، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4% مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 3.5%.
وأضافت: ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 11.1% في شهر يوليو 2024م، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 12.0%، وكان لارتفاع هذه المجموعة أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر يوليو 2024؛ نظرًا للوزن الذي تشكله هذه المجموعة 21.0%.