"الإحصاء": استقرار معدلات التضخم عند 1.5% وارتفاع "إيجارات المساكن إلى 11.1% خلال يوليو

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن أن معدل التضخم السنوي في السعودية بلغ 1.5% خلال شهر يوليو من عام 2024م، مقارنة بشهر يوليو 2023م، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.3%، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4% مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 3.5%.