زيادة الشركات المدرجة بسوق الأسهم إلى 223 شركة خلال الربع الأخير لعام 2022م

وتركز العدد الأكبر من المشتركين في كل من الصناديق العامة والخاصة في الصناديق العاملة بالقطاع العقاري، حيث استحوذ المشتركون في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة على ما نسبته 46% من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق العامة، بينما استحوذ المشتركون في الصناديق العقارية على ما نسبته 73% من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق الخاصة.