انطلاق ملتقى الرؤساء التنفيذيين برعاية القصبي.. اتفاقيات تمويلية منتظرة لدعم المنشآت الصغيرة

وتناول "الحسيني" برنامج "طموح" الذي يهدف إلى تحفيز نمو المنشآت، وإيجاد فرص للأعمال والتوسع محليًّا وإقليميًّا؛ حيث يضم أكثر من 1000 منشأة تعد من أفضل المنشآت في المملكة، ويشمل خدمات نوعية وبرامج نمو على مستوى عالٍ وأنشطة وفعاليات متنوعة من خلال أكثر من 40 مزود خدمة محلي ودولي؛ يقدمون برامج نمو دولية، وما يزيد على 30 خدمة بالشراكة مع الجهات؛ مفيدًا بأن دعم المنشآت المنضمة لـ"طموح" يتم بعدة تدخلات نوعية بناء على احتياجاتها الفعلية، ودعمت 160 منشأة منها؛ لتأهيلها للإدراج في سوق الأسهم، وطرح منها في السوق 14 منشأة، وبلغ مجموع الاستثمارات في منشآت "طموح" أكثر من 1.5 مليار ريال منذ عام 2022؛ فيما بلغت نسبة نمو إيرادات منشآت "طموح" 40% لعام 2022 بإيرادات بلغت 16 مليار ريال.