وقف محتمل لأسعار الفائدة وتمرير مشروع سقف الديْن الأمريكي يدفعان بأسعار النفط للارتفاع

قادت احتمالات وقف رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتصويت الحاسم في مجلس النواب على مشروع قانون سقف الديْن، إلى تجدد التفاؤل إزاء المزيد من نمو الطلب على الوقود في أكبر مستهلك له في العالم، ما تسبب في ارتفاع أسعار النفط في التعاملات المبكرة، الخميس، وعوضت الخسائر التي سجلتها في وقت سابق.