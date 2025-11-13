أعمال

موجة بيع تهبط بأسعار الذهب من أعلى مستوى في 3 أسابيع

موجة بيع تهبط بأسعار الذهب من أعلى مستوى في 3 أسابيع
تم النشر في

انخفضت أسعار الذهب بنسبة 1% مساء الخميس، متراجعة من أعلى مستوى بلغته في أكثر من ثلاثة أسابيع، وسط موجة بيع واسعة عقب إعلان معاودة فتح الحكومة الأمريكية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% ليُسجّل 4151.86 دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما هبطت الفضة بنسبة 2.3% إلى 52.18 دولارًا، بعد أن وصلت في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوى لها منذ 17 أكتوبر.

كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.5% لتُسجّل 4194.50 دولارًا للأوقية.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجع البلاتين بنسبة 2.8% إلى 1569.65 دولارًا، وانخفض البلاديوم بنسبة 3.7% إلى 1419.75 دولارًا.

أسعار الذهب

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org