موجة بيع تهبط بأسعار الذهب من أعلى مستوى في 3 أسابيع

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% ليُسجّل 4151.86 دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما هبطت الفضة بنسبة 2.3% إلى 52.18 دولارًا، بعد أن وصلت في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوى لها منذ 17 أكتوبر.