بعد أن هوت أمس 24%.. الأسهم الأوروبية ترتفع مع انحسار المخاوف بشأن "كريدي سويس"

ارتفعت الأسهم الأوروبية، الخميس، مع صعود سهم بنك كريدي سويس المتعثر بعد حصوله على مساعدة مالية من البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) مما ساهم في تهدئة بعض المخاوف من حدوث أزمة مصرفية عالمية، على الرغم من أن الحذر ساد قبل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة.