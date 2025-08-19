مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (10881.71) نقطة

وكانت أسهم شركات الاستثمار ريت، وتمكين، ولومي، وأنابيب، وإعمار، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سينومي ريتيل، والبحر الأحمر، ولازوردي، وعطاء، والصقر للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (8.62%) و(5.18%)، وكانت أسهم شركات شمس، وأرامكو السعودية، وبان، وأنابيب، وأمريكانا، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات أرامكو السعودية، وسينومي ريتيل، والراجحي، وإس تي سي، وسابك، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.