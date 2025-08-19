مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (10881.71) نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا بمقدار (3.87) نقاط، ليصل إلى مستوى (10881.71) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة (256) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (90) شركة ارتفاعًا في قيمتها، وتراجعت أسهم (160) شركة.
وكانت أسهم شركات الاستثمار ريت، وتمكين، ولومي، وأنابيب، وإعمار، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سينومي ريتيل، والبحر الأحمر، ولازوردي، وعطاء، والصقر للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (8.62%) و(5.18%)، وكانت أسهم شركات شمس، وأرامكو السعودية، وبان، وأنابيب، وأمريكانا، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات أرامكو السعودية، وسينومي ريتيل، والراجحي، وإس تي سي، وسابك، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار (247.32) نقطة، ليصل إلى مستوى (26769.86) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (44) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (7) ملايين سهم.