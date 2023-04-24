تُعادل 5% من الأصول.. 69 مليار دولار سحوبات العملاء من كريدي سويس بالربع الأول

في الوقت نفسه، سجل البنك أرباحًا بـ12.8 مليار فرنك في الربع الأول 2023، بالمقارنة مع خسائر خلال نفس الفترة العام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى الشطب المثير للجدل لحاملي سندات AT1 بقيمة 15 مليار فرنك سويسري ضمن ترتيبات صفقة الاستحواذ التي قام بها منافسه، بنك "يو بي إس". وجاءت الخسارة المعدلة قبل خصم الضرائب عند 1.3 مليار فرنك سويسري.