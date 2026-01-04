قفزتين تاريخيتين في 2025 .. الاستثمار الجريء يعزز صدارة المملكة إقليميًا للعام الثالث على التوالي

وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC الدكتور نبيل كوشك: "إن هذه الأرقام تمثل تحولًا هيكليًا في الاستثمار الجريء، وما شهدته المملكة اليوم في قطاع الاستثمار الجريء هو نتيجة للدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة - حفظها الله -، للقطاعات كافة، الذي تُرجم اليوم كتحول اقتصادي مدروس، انتقل فيه الاستثمار الخاص إلى مرحلة أكثر نضجًا، إذ إن هذه الأرقام تعكس قوة الاقتصاد السعودي، ووضوح الرؤية، وثقة المستثمرين، وتؤكد أن منظومة الاستثمار الجريء أصبحت ركيزة أساسية للنمو والتنوع الاقتصادي".