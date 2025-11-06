استقرار النفط و"برنت" يسجل 63.54 دولارًا للبرميل

استقرت أسعار النفط إلى حد كبير اليوم، بعد أن سجلت عند التسوية في الجلسة السابقة أدنى مستوياتها في أسبوعين، وسط استمرار الضغوط على السوق؛ نتيجة لضعف الطلب، وفائض المعروض العالمي من النفط.