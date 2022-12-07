"الإبراهيم" يشيد بما حققته السعودية من إنجازات تنموية ضخمة رغم الأزمات الاقتصادية

وأشاد بما حققته المملكة من إنجازات تنموية ضخمة على الرغم من الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم، حيث نجحت بإطلاق العديد من المبادرات والمضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية الداعمة لجهود التنويع الاقتصادي، وتنمية اقتصاد المملكة وتعزيز قدرته التنافسية بين اقتصادات العالم لمواصلة مسيرة النهضة الشاملة.