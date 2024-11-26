"التوترات التجارية تتصاعد".. هل تشعل تهديدات "ترامب" بفرض جمارك حرب عملة مع الصين؟

ففي حالة انخفاض قيمة الرنمينبي قد تتسرع الشركات والعائلات الثرية في تحويل أموالها إلى الخارج؛ ما قد يؤدي إلى تآكل الثقة في الاقتصاد المحلي. كما أن انخفاض سعر الصرف قد يؤثر سلبًا على ثقة المستهلكين، ويقلل من قيمة الأسهم، ويعمل ضد الجهود التي تبذلها الحكومة لدعم الاقتصاد، خاصة في ظل الأزمة العقارية التي تعانيها الصين.